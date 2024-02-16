В тематический день по кадровой политике на стенде Тюменской области аншлаг

"В Тюменской области жить и работать круто!" - под таким девизом сегодня на стенде Тюменской области проходит тематический день "Кадровая политика для современного рынка труда".

Работу стенда открыл заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. Он отметил, что благодаря инициативам президента и губернатора в области созданы все необходимые условия для того, чтобы найти свое призвание, выучиться и устроиться на работу. Тюменская область — Земля больших людей. Их энергия помогла создать наш регион, развить и прославить его. И мы уверены, что новое поколение еще больше привнесет в его развитие.

Стенд Тюменской области полон гостей. Здесь работают специалисты Тюменской службы занятости. Посетители проходят тесты, участвуют в профориентационных играх, узнают от ведущих работодателей региона о вакансиях и условиях труда в компаниях.

Тюменские призеры конкурсов профессионального мастерства международного уровня Сергей Херкун и Богдан Ивакин делятся своей историей успеха. А консультанты областного кадрового центра "Работа России" помогают всем желающим пройти профориентационное тестирование и составить резюме.