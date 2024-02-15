Уличные экраны Тюмени начнут транслировать позитивные новости о России

Редакция приложения "Хорошие новости" и медиахолдинг МАЕР начинают размещать позитивный информационный контент в режиме реального времени на цифровых уличных экранах. Проект будет реализован в десяти городах, Тюмень - в этом списке.
Жителям расскажут о крупных достижениях страны и россиян в спорте, культуре и других сферах. Также пользователям приложения предлагают найти новость, размещенную на уличных экранах МАЕР, сделать фото и поделиться в соцсети. Полученные за участие баллы пользователь сможет обменять на поощрения в "Хорошем маркете" .
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