Уличные экраны Тюмени начнут транслировать позитивные новости о России

Редакция приложения "Хорошие новости" и медиахолдинг МАЕР начинают размещать позитивный информационный контент в режиме реального времени на цифровых уличных экранах. Проект будет реализован в десяти городах, Тюмень - в этом списке.

Жителям расскажут о крупных достижениях страны и россиян в спорте, культуре и других сферах. Также пользователям приложения предлагают найти новость, размещенную на уличных экранах МАЕР, сделать фото и поделиться в соцсети. Полученные за участие баллы пользователь сможет обменять на поощрения в "Хорошем маркете" .