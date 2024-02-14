Тюменское управление Росгвардии первым в России подписало соглашение с центром "Воин"

Центр "ВОИН" и Управление Росгвардии по Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве, это первое в России официальное с ведомством, сообщает пресс-служба тюменского филиала центра.

Документ подписали первый замдиректора Центра "ВОИН" Сергей Светов и начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин.

"ВОИН" активно взаимодействует с силовыми структурами. По нашим программам проходят подготовку сотрудники различных ведомств. Но именно Тюменская область стала первым регионом, в котором официально закреплено сотрудничество с Росгвардией. Уверен, объединение усилий и профессионального опыта наших специалистов даст новый импульс к дальнейшему совершенствованию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи",— подчеркнул Сергей Светов.

В рамках соглашения планируется проведение совместной работы по направлениям военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, обмен опытом по управлению беспилотными летательными аппаратами и тактической медицине. Также сотрудники Росгвардии будут проводить профориентационные мероприятия для курсантов Центра. По мнению сторон для многих это может стать началом карьерного пути в подразделениях ведомства.