Голосование в ежегодном конкурсе "Город России-2024" продолжается

Тюмень занимает 10 место ежегодного конкурса "Город России. Национальный выбор".

Число отданных голосов за областной центр приближается к 5-ти тысячам, но результат можно улучшить. Итоги подведут 31 декабря. Для участия не требуется регистрации, подтверждения кода из телефона, указания своих персональных данных. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить свой выбор.

С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Так что голосовать можно каждый день вплоть до Нового года.

В первую десятку также попал Ханты-Мансийск, он на 9-м месте. Челябинск занимает 13-ю строку. Екатеринбург на 29-м месте, Салехард – на 42-м, Курган – на 45-м.

Сейчас в тройке лидеров Владивосток, Нальчик, Севастополь. Но расстановка может измениться, - сообщает Вслух.ру.