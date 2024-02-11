Как выбирать грунт для рассады

14:36 11 февраля 2024
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Агрономы Россельхозцентра по Тюменской области дали рекомендации, как правильно выбрать почвогрунт в магазине.

Основу большинства грунтов составляет верховой торф. Он является важным элементом для роста и развития растений, так как он снабжает корни воздухом и водой. Мы знаем, что торф образуется на болотах, в результате неполного разложения растений и других организмов.

Верховой торф имеет повышенную кислотность. Поэтому в составе обязательно должен быть раскислитель: известь, зола или доломитовая мука.
Для повышения рыхлости, чтобы торф после поливов не уплотнялся, в него добавляют речной песок или вермикулит.

После высадки растений в грунт, для дальнейшего роста требуются минеральные удобрения. Их можно приобрести отдельно, либо они будут уже в составе грунта. К основным питательным элементам относится азот, фосфор и калий, - сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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