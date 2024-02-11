Как выбирать грунт для рассады

Агрономы Россельхозцентра по Тюменской области дали рекомендации, как правильно выбрать почвогрунт в магазине.
Основу большинства грунтов составляет верховой торф. Он является важным элементом для роста и развития растений, так как он снабжает корни воздухом и водой. Мы знаем, что торф образуется на болотах, в результате неполного разложения растений и других организмов.
Верховой торф имеет повышенную кислотность. Поэтому в составе обязательно должен быть раскислитель: известь, зола или доломитовая мука.
Для повышения рыхлости, чтобы торф после поливов не уплотнялся, в него добавляют речной песок или вермикулит.
После высадки растений в грунт, для дальнейшего роста требуются минеральные удобрения. Их можно приобрести отдельно, либо они будут уже в составе грунта. К основным питательным элементам относится азот, фосфор и калий, - сообщает Мегатюмень.
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