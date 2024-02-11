С жителями Голышмановского городского округа было заключено более двадцати соцконтрактов в прошлом году

Больше 20 социальных контрактов государство заключило с жителями Голышмановского округа за 2023 год. На эту меру поддержки могут рассчитывать малоимущие многодетные семьи и одиноко проживающие граждане. Так, например, голышмановцы на средства соцконтракта уже приобрели оборудование для столярной мастерской, строительной бригады, студии ногтевого бизнеса и салона красоты. Занимаются свечеварением и ковроткачеством, изготавливают сладости и подарочные букеты. Предоставляют услуги по водоотведению и алмазному бурению, аргонно-дуговой сварке, ремонту колёс грузовых машин и перетяжке мебели.

- Претенденты на господдержку должны обратиться с заявлением в органы соцзащиты, либо в МФЦ через портал "Госуслуги". Разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисной ситуации, в которой указывается, какие именно мероприятия помогут семье или гражданину увеличить свои доходы. Социальный контракт заключается на срок до года, - уточнил с заместителем директора Голышмановского Комплексного центра соцобслуживания населения Александром Жолтенко.

По соцконтракту им выделяются единовременные и ежемесячные выплаты на первоочередные нужды, на развитие бизнеса или личного подсобного хозяйства, оказывается помощь в трудоустройстве и обучении.

В 2024 году введены новшества при оформлении социального контракта. Теперь требуется меньше документов. К примеру, для заключения соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства надо подать только заявление и бизнес-план, сообщает КП-Тюмень.