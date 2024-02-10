Во время еды не рекомендуется отвлекаться на гаджеты

Специалисты Роспотребнадзора советуют отказаться от соцсетей, просмотра видео во время еды. Поскольку потребление пищи во время использования смартфона или просмотра телевизора приводит к перееданию, а следом и к ожирению. Из-за такой многозадачности наш мозг отвлекается, посылает телу неправильные сигналы. В итоге еда просто не приносит чувства насыщения, а мы перестаем контролировать объем съеденного.

– Отвлечение на гаджеты во время приема пищи снижает скорость метаболизма, что приводит к медленному перевариванию пищи и замедлению сжигания жира, – подчеркнули специалисты.

Американские исследователи предложили в качестве альтернативы другую привычку – собираться за столом всей семьей. Тогда потребление пищи уже не будет таким "скучным" и отвлекаться на смартфон не захочется. Эксперимент ученых показал, что люди с привычкой обедать всей семьей более здоровы и с меньшей вероятностью страдают от нежелательной прибавки в весе, - сообщает Тюменская область сегодня.