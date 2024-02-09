Путин наградил две тюменские семьи медалью ордена "Родительская слава"

фотографии предоставлены департаментом соцразвития ТО

Медалью ордена "Родительская слава" согласно Указу президента РФ ладимира Путина награждены многодетные семьи Халяпиных из Тюмени Богданенко из Ишима, сообщили в пресс-службе департамента соцразвития региона.

Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом Президента РФ в 2010 году и вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Супруги Евгения и Сергей Халяпины воспитывают пятерых детей. В дружной семье много традиций и нмого внимания всестороннему развитию. Так, старшая дочь - 13-летняя Саша практически всё свободное время она посвящает музыке: играет на флейте и пианино, занимается в оркестре, лауреат городских, региональных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Десятилетний Михаил играет на скрипке и занимается греко-римской борьбой и спортивным ориентированием. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных спортивных соревнований, является победителем Всероссийского творческого конкурса "Мы гордимся великой победой" в номинации "Вокальное творчество". Тройняшки Арсений, Иван и Таня в прошлом году пошли в первый класс, учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются рисованием и шахматами, спортом.

В семье много интересных традиций и ритуалов. Например, к Новому году все вместе готовят угощения и поздравительные номера (конкурсы, песни, танцы), снимают видеофильмы, лепят пельмени и шоколадную колбасу и наряжают новогоднюю ёлку. Летом совершают велопрогулки, речные сплавы, собирают ягоды и грибы в лесу, зимой катаются на лыжах и коньках, играют в хоккей. В сентябре вся семья дружно собирает урожай и готовит огород к зиме. Семья постоянно участвует в городских спортивных мероприятиях и различных семейных конкурсах.

В семье Аллы и Андрея Богданенко шестеро детей, трое уже самостоятельные. 25-летняя Анастасия в 2023 году закончила ОмГУ им. Ф.М.Достоевского и работает в администрации Омска, за многочисленные достижения награждена дипломами и грамотами. 22-летняя Анна с отличием окончила среднюю и художественную школы города Ишима, в 2023 году с отличием окончила ТюмГУ, стипендиат Губернатора Тюменской области. Является победителем Всероссийской премии "Бухгалтер года" в номинации "Лучший студент", других региональных и всероссийских конкурсов. В составе делегации будет представлять Тюменскую область на Всемирном фестивале молодежи-2024, организованном по инициативе президента Российской Федерации. 17-летний Петр живет и учится в ХМАО, его профессия будет связана с нефтегазовой отраслью. Молодой человек занимается спортом, увлекается футболом, за свои достижения имеем медали, грамоты и дипломы. Младшие мальчики учатся в школе 31, занимаются спортом и добровольческой деятельностью.

Всего с 2010 года в Тюменской области медалью ордена награждены 16 семей, включая Халяпиных и Богданенко, сообщили в пресс-службе департамента соцразвития региона.