Путин наградил две тюменские семьи медалью ордена "Родительская слава"

Медалью ордена "Родительская слава" согласно Указу президента РФ ладимира Путина награждены многодетные семьи Халяпиных из Тюмени Богданенко из Ишима, сообщили в пресс-службе департамента соцразвития региона.
Медаль ордена "Родительская слава" учреждена указом Президента РФ в 2010 году и вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Супруги Евгения и Сергей Халяпины воспитывают пятерых детей. В дружной семье много традиций и нмого внимания всестороннему развитию. Так, старшая дочь - 13-летняя Саша практически всё свободное время она посвящает музыке: играет на флейте и пианино, занимается в оркестре, лауреат городских, региональных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Десятилетний Михаил играет на скрипке и занимается греко-римской борьбой и спортивным ориентированием. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных спортивных соревнований, является победителем Всероссийского творческого конкурса "Мы гордимся великой победой" в номинации "Вокальное творчество". Тройняшки Арсений, Иван и Таня в прошлом году пошли в первый класс, учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются рисованием и шахматами, спортом.
В семье много интересных традиций и ритуалов. Например, к Новому году все вместе готовят угощения и поздравительные номера (конкурсы, песни, танцы), снимают видеофильмы, лепят пельмени и шоколадную колбасу и наряжают новогоднюю ёлку. Летом совершают велопрогулки, речные сплавы, собирают ягоды и грибы в лесу, зимой катаются на лыжах и коньках, играют в хоккей. В сентябре вся семья дружно собирает урожай и готовит огород к зиме. Семья постоянно участвует в городских спортивных мероприятиях и различных семейных конкурсах.
В семье Аллы и Андрея Богданенко шестеро детей, трое уже самостоятельные. 25-летняя Анастасия в 2023 году закончила ОмГУ им. Ф.М.Достоевского и работает в администрации Омска, за многочисленные достижения награждена дипломами и грамотами. 22-летняя Анна с отличием окончила среднюю и художественную школы города Ишима, в 2023 году с отличием окончила ТюмГУ, стипендиат Губернатора Тюменской области. Является победителем Всероссийской премии "Бухгалтер года" в номинации "Лучший студент", других региональных и всероссийских конкурсов. В составе делегации будет представлять Тюменскую область на Всемирном фестивале молодежи-2024, организованном по инициативе президента Российской Федерации. 17-летний Петр живет и учится в ХМАО, его профессия будет связана с нефтегазовой отраслью. Молодой человек занимается спортом, увлекается футболом, за свои достижения имеем медали, грамоты и дипломы. Младшие мальчики учатся в школе 31, занимаются спортом и добровольческой деятельностью.
Всего с 2010 года в Тюменской области медалью ордена награждены 16 семей, включая Халяпиных и Богданенко, сообщили в пресс-службе департамента соцразвития региона.
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