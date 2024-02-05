Выставка "Просвещение. Большие перемены" откроется в Тюмени

Исторический парк "Россия – Моя история" выступит площадкой для иммерсивной экспозиции "Просвещение: большие перемены", которая стала самой популярной выставкой зимы об истории российского просвещения. На сегодняшний день ее посетили более полумиллиона зрителей интерактивной экспозиции павильона "Просвещение", созданного Фондом гуманитарных проектов по заданию Министерства просвещения РФ.

Центрами ее всероссийского экспонирования станут исторические парки в 25 регионах России по поручению министра просвещения С.С. Кравцова. Выставка представляет собой иммерсивное путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев – девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего. Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современной России. Тюменцы увидят, чем отличаются подходы к региональному образованию в каждом из субъектов, и ознакомятся с тем, как менялись школы и детские сады, и какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.

Экспозиция разделена на тематические зоны. Сначала посетители познакомятся с историей отечественной системы образования начиная с советских времен, затем пройдут в залы "Трудные 90-е" и "Вызовы XXI века" — и познакомятся с деятельностью "Министерства будущего", где смогут подробно узнать, над какими задачами работает Минпросвещения РФ сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году.

На выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций Министерства. Выставка с самого открытия привлекла пристальное внимание культурной и образовательной общественности страны. В числе почетных гостей на базе Международной выставки-форума "Россия" ее посетили заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических вузов и победители всероссийских конкурсов "Учитель года" и "Директор года".

Открытие выставки "Просвещение. Большие перемены" состоится 9 февраля в 15:00 в Историческом парке "Россия – Моя история" по адресу ул. Орджоникидзе, 47, на втором этаже. Работа выставки продлится до 17 марта.