Почему кошки кусают хозяина

- Домашние питомцы негативно реагируют на нарушение личного пространства человеком или другими животными. У каждой кошки есть индивидуальный порог терпения. Если вы гладите ее долго, то у вашего питомца запускается реакция защиты, и он вас укусит или поцарапает. Это естественное поведение.

Также кошки могут себя вести при стрессе, испуге, боли, скуке и нереализованном охотничьем инстинкте. Даже когда пушистик сильно радуется, тоже может куснуть хозяина. Бывает, кошка так поступает, если, хочет привлечь внимание или выразить потребность в чем-то, - рассказала ветеринар Дина Золотарева.

Специалист отметила, что некоторые кошки вообще не любят, когда к ним прикасаются. В ответ агрессируют. Царапаться и кусаться они могут еще из-за скверного характера, сообщает АиФ-Тюмень.