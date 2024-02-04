Агроном рассказала о дачных работах на февраль

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина составила план мероприятий на последний месяц зимы.

Начинается посев с мелкоплодной земляники. При раннем посеве плодоношение наступит уже в этом сезоне. Контейнеры с посеянными семенами ставим на рассадные стеллажи с подсветкой или теплые подоконники. Ждем всходов, проветриваем 2 раза в сутки.

Так же сеют цветочные, лобелию, например. Самый лучший способ – на снег, которым покрывают грунт в контейнере. Поскольку семена очень мелкие, а так на снегу их хорошо видно. Закрываем пленкой. Температура благоприятная для всходов +23… +25 градусов.

Для более раннего урожая томатов, сеем несколько кустиков, для балконного выращивания (Каменный цветок, Балконное чудо). Первые плоды появятся у Вас уже в мае, когда выставите их в теплицу.

Понравившиеся сорта петунии для черенкования сеют в начале февраля, а на рассаду – во второй половине месяца.

Готовим глубокие емкости под посев лука семенами (Эксибишен, Глобо).

На участке не забываем сбрасывать снег с теплицы, чтобы он не повредил конструкцию. Наполняем теплицу снегом, для предотвращения иссушения почвы. В конце зимы нужно утаптывать снег в приствольных кругах деревьев, это помогает от повреждения мышами стволов плодовых. Чистим хвойные от снега, чтобы не обломились ветки.