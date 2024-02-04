Как сохранить красоту и долговечность деревянного пола, рассказали тюменцам

- Чтобы деревянный пол на даче прослужил дольше, надо его обработать по стандартной схеме: защитная пропитка, грунтовка плюс декоративное покрытие. Защищать дерево необходимо – оно горюче, сильно поддается воздействию влажности, перепадов температуры, ультрафиолета, а также повреждениям насекомыми. Грунтовка усиливает действие защитных средств и упрощает процесс покраски, - рассказал опытный строитель Вадим Нилов.

Прекрасной защитой деревянных поверхностей от повреждений, влаги, света, грибка и насекомых он назвал лаки. Они сохраняют красоту текстуры древесины. Могут быть глянцевыми, матовыми и полуматовыми. Есть несколько видов лаков: полиуретановые, эпоксидные, акриловые, алкидные и яхтные.

- Если хотите сохранить натуральный оттенок древесины, тогда для обработки пола воспользуйтесь маслом. Пол, пропитанный маслом, становится более стойким к износам и долговечным. Он приобретает антистатичность. Однако эксплуатационные характеристики масла хуже, чем у лака. Также масло не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью и температурными перепадами. На такой пол нельзя ставить металлические предметы - могут образоваться пятна, - рассказал эксперт.

Выбор красок на рынке широк. Специалист советует для внутренних работ использовать акриловую, а для наружных – резиновую. Это довольно новое покрытие наделено высокой прочностью, сообщает Мегатюмень.