Советы по очистке водонагревателя дали тюменцам

О необходимости чистки водонагревателя подскажут несколько тревожных сигналов. Если увеличилось время нагрева бойлера, он стал чаще включаться и выключаться, перегревается, температура воды не соответствует показателям и резко вырос расход электричества. Всего 1 мм слоя накипи приводит к увеличению расхода электричества примерно на 10 %.

- Если вода в бойлере слегка желтоватого оттенка и не очень приятного запах, значит, степень загрязнения пока что некритична. Водонагреватель можно почистить от ржавчины и накипи, даже не разбирая и не снимая его со стены, - говорит опытный слесарь Иван Маркин. - Небольшую накипь отлично удаляет лимонная кислота. Главное – правильно залить ее в бойлер. Перекройте подачу холодной воды и отсоедините трубу от входного патрубка на водонагревателе. Откройте горячую воду и слейте из бака ее на 2/3. На входной патрубок накрутите шланг. Во второй конец шланга вставьте лейку, поднимите ее выше бойлера и залейте чистящий раствор: 2 л воды и 500 г лимонной кислоты (или 40 мл уксуса). Такая смесь очищает бойлер от легкого налета или накипи, ржавчины и предотвращает коррозию. Через 5–6 часов слейте содержимое через кран для горячей воды и промойте бак подачей холодной воды. В запущенных случаях для быстрой и эффективной очистки бойлера применяется бытовая химия с большим содержанием хлора. Также используются реагенты – специализированные средства. Регулярный уход за водонагревательным прибором продлит срок его эксплуатации и защитит вас от перерасхода электроэнергии. Если надумаете сами разобрать водонагреватель для чистки, действуйте аккуратнее, чтобы не повредить электронный блок и ТЭН, сообщает Мегатюмень.