Около двухсот гостей побывали на тюменской #СпецоперацииЛед

За 9 лет существования мероприятия там побывали около 200 тысяч тюменцев и гостей города.

23 февраля 2024 года лучшие водители полиции, МЧС, Рогвардии, Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства, Тюменской таможни и ДОСААФ готовятся выступить на10-й #СпецоперацииЛед

В этот день в поддержку идей дорожной безопасности и патриотического воспитания молодежи пройдут заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, в том числе легендарные "волгари".

На обоих берегах набережной пройдут выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия от подростковых клубов, мастер-классы по сборке и разборке оружия, в которых смогут принять участие будущие защитники Отечества.

Общество "Динамо" представит свою коллекцию значков, выставку достижений тюменского спорта и проведет автограф-сессию с призерами олимпийских игр и чемпионатов мира по различным видам спорта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.