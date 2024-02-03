Как справиться с гипотаминозом, рассказала врач

Основные симптомы гипотаминоза: слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, ухудшение настроения и качества сна, сухость кожи, повышенное выпадение волос. Ему способствует недостаток солнечного света, проведение меньше времени на свежем воздухе, сокращение в рационе свежих овощей, фруктов и ягод.

- Авокадо заслуженно попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый питательный фрукт. Калия в них больше, чем в кураге и бананах, есть легко усваиваемый магний, а благодаря сочетанию железа и меди авокадо становится незаменимым продуктом для улучшения состава крови. Этот природный антиоксидант, который защищает человека от преждевременного старения. Много витаминов и минералов находятся в белокочанной капусте, киви, куриных яйцах, цитрусовых, яблоках, тыкве, чечевице болгарском перце, морской рыбе. Налегайте на куриную и говяжью печень, консервы "Печень трески". Чаще зимой употребляйте в пищу морковь, свеклу, помидоры, укроп, петрушку, лимон, грибы, горох и шпинат, и забудете о плохом самочувствии. Чемпионы по содержанию витаминов и микроэлементов - черная смородина, земляника, клубника, вишня, шиповник. Соль лучше используйте морскую, в ней много полезных минералов. Постоянное употребление такой соли и богатых витаминами продуктов – отличная профилактика гипотаминоза, - отметила врач-терапевт Людмила Носова.

По ее словам, при приготовлении блюд надо учитывать, что на витаминный состав в продуктах питания влияют условия хранения и кулинарная обработка. К примеру, витамин С не переносит длительного хранения и высоких температур. Витамины В1 и В6 быстро погибают в тушеных блюдах и лучше сохраняются в жареных, сообщает КП-Тюмень.