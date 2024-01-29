Проект "А мы с внуком волонтерим" в Год семьи запустили в Тюменской области

В региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации для "серебряных" тюменцев, их детей, внуков и даже правнуков состоялась интеллектуальная встреча "Игры с умом".

Активисты 55+ провели для собравшихся групп комплекс полезных тренировок, направленных на активизацию интеллекта, развитие креативности и ассоциативного мышления. Сюрпризом стал тематический квиз от организаторов акции. Он помог участникам стать отрядом друзей.

В течение Года семьи во всех городах и районах Тюменской области будут сформированы группы из бабушек, дедушек и их внуков, желающих получить опыт в сфере добровольчества. Они пройдут обучение и примут участие в различных волонтерских акциях.

Проект, направленный на сплочение семей и вовлечение в активную добровольческую деятельность людей разных возрастов, реализуется при поддержке Департамента социального развития Тюменской области. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".