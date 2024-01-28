Кому в Тюменской области готовы платить 190 тысяч рублей

В Тюменской области специалистам платят более 100 тысяч рублей в месяц. По данным Тюменьстата за январь-октябрь 2023 года, с декабрьскими выплатами суммы могут быть еще больше.

Среднемесячная начисленная зарплата у занятых в добыче нефти и природного газа — 190 тыс. 631 руб., за год эта сумма выросла на 11,8%. У предоставляющих услуги в области добычи полезных ископаемых — 150 тыс. 107 руб. (прирост на 19,4%).

В производстве химических веществ и химических продуктов работникам в среднем начисляют 154 тыс. 285 руб. В производстве кокса и нефтепродуктов — 103 тыс. 808 руб.

Высокие зарплаты и в производстве машин и оборудования — в среднем 150 тыс. 563 руб. в месяц. А также в организациях, связанных с воздушным транспортом, - 140 тыс. 182 руб.

Также высоко ценятся научные исследования и разработки — в этих сферах в среднем начисляют 142 тыс. 762 руб, сообщает Вслух.ру.