О вредителях комнатных цветов напомнила агроном

Зимой на комнатных цветах и рассаде могут появиться вредители. Наиболее распространенные из них: грибной комарик, паутинный клещ и щитовка, – рассказывает Елена Шадрина, агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Грибной комарик внешне похож на небольшую мушку. Вредит не взрослое насекомое, а личинка, находящаяся в почве. Любит переувлажненный грунт и воздух. Поэтому не допускайте перелив растений. Меры борьбы: с взрослыми особями можно бороться липкой лентой от мух (желтого цвета). Почву проливают инсектицидом Актара в рекомендованных дозах.

Серебристая паутинка на листьях, белые точки на листовой пластине и мелкие насекомые на обратной стороне листа служат признаками появления паутинного клеща. Наиболее вредоносен при низкой влажности воздуха. Питается соком растений. Меры борьбы: биологический акарицид Фитоверм, в рекомендованных дозах. Обязательно повтор обработок через 5 дней. Всего 2-3 обработки. Заселение начинается с нижних листьев.

Щитовка: Признаки появления: на листьях и стеблях появляются малоподвижные коричневые бугорки и только липкие листья будут сигналом о наличии вредителя. Питаются соком растений. Меры борьбы: обтирание жидким мылом, соскребая вредителя, затем обработка Фитовермом, в рекомендованных дозах. Периодичность 2-3 раза через 5 дней. В открытом грунте препарат Актара, Актеллик, Фуфанон, сообщает КП-Тюмень.