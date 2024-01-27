Садоводы могут приступать к посевным работам уже в январе

В январе можно начинать сеять на рассаду то, что что не успевает зацвести или вызреть в условиях короткого лета.

- Если вы выращиваете культуры, которые отличаются длинным периодом вегетации или используете туговсхожие семена, то пора заняться посевами, - поясняет дачница Нина Петрова. – Среди цветов такие капризные – эустома, виола, примула, гвоздика Шабо, лаванда, астильба, бегония, аквилегия, пеларгония, дельфиниум, горечавка, вербена и сальвия. Хотите ими полюбоваться подольше – выращивайте рассаду уже сейчас. Все эти цветы развиваются неспешно.

К заторможенным семенам овощей, которые долго прорастают, относятся перцы, томаты, баклажаны, лук-порей, сельдерей и некоторые сорта клубники.

Огородница советует для посева взять любой универсальный овощной рассадный субстрат из тех, что продаются в магазинах. Грунты домашнего приготовления необходимо обеззараживать, в том числе пропаривать или прокаливать. Технология посева стандартная — разложить зерна на поверхности, а потом слегка присыпать землей. Для создания благоприятных "тепличных" условий емкости накрыть прозрачной крышкой, пленкой или стеклом. Потом поставить туда, где тепло — не менее +25…+27 °С, и есть хорошее освещение, сообщает КП-Тюмень.