Центр активного долголетия 24 января запустит курс по компьютерной грамотности для пенсионеров

Курс компьютерной грамотности для людей старшего поколения в "Университете третьего возраста" Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации стартует 24 января. Обучение бесплатное по нацпроекту "Демография".

Занятия пройдут под руководством преподавателя Колледжа цифровых и педагогических технологий Дарьи Приходько. Благодаря дистанционному формату, студенты старшего возраста смогут обучиться первичным навыкам работы с персональным компьютером, не выходя из дома, ознакомиться с пакетом программ Microsoft Office, получить знания о безопасной работе в глобальной сети Интернет, изучить процесс получения электронных услуг через Интернет.

Программа курса предусматривает как семинары, так и практические занятия. Приступить к обучению могут жители региона пенсионного возраста. Для этого необходимо:

- устройство с выходом в Интернет (персональный компьютер, планшет, ноутбук, смартфон);

- установленная программа Sber Jazz.

"Компьютерные курсы для людей старшего возраста призваны помочь социально адаптироваться к сложившимся условиям, самостоятельно ориентироваться в современном информационном пространстве. Под чутким руководством профессионала слушатели научатся, не выходя из дома, оплачивать коммунальные услуги, находить полезную информацию и советы, обрести новых друзей. Мы приглашаем всех желающих получить новые знания и сделать свою жизнь интереснее и проще!" - отметила начальник отдела по содействию активному долголетию Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Валерия Приветкина.

Отметим, что обучение бесплатное, количество мест ограничено. Запись на проект по телефону 8(3452)51-50-51.



"Университет третьего возраста" - масштабный образовательный проект в сфере активного долголетия, который помогает представителям старшего поколения сохранять социальную включенность и находить новые возможности для самореализации.