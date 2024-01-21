Объятия могут быть полезными, считает тюменский психолог

21 января отмечается День объятий. Тюменский психолог Ольга Быстрова рассказала, какую пользу могут оказать объятия на организм человека.

– Объятья не только дарят приятные эмоции, но и приносят пользу для физиологического здоровья, – отметила специалист.

С помощью объятий можно снизить уровень стресса, так как во время этого процесса уменьшается количество соответствующих гормонов в организме. Также укрепляются функции сердца. Доказано, что те люди, которые часто обнимаются, реже страдают от повышенного давления.

– Прикосновения – мощный инструмент, который передает наши чувства. Поэтому, когда человек ощущает себя потерянным или подавленным, объятья помогают ему встать на ноги и восстановить самооценку. И, конечно, это улучшает взаимоотношения, – объяснила Быстрова.

Самым интересным свойством объятий является то, что они способны снизить боль у человека, ведь у него начинают выделяться эндорфины и улучшаться кровообращение, сообщает Мегатюмень.