Брокколи помогают сохранить здоровье, утверждает эксперт

13:13 21 января 2024
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По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Зотовой, брокколи улучшает метаболизм человека за счет большого количества клетчатки. Способствует профилактике атеросклероза и препятствует росту раковых клеток. Содержащееся в капусте вещество глюкорафанин помогает повысить систему естественных защитных функций организма.

Зеленый овощ – рекордсмен по содержанию витамина С, поэтому обладает выраженными противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. В его составе много витаминов А, D и Е, фолиевой кислоты. Брокколи важно добавлять в рацион питания детей и взрослых. В капусте содержатся кальций, фосфор и магний, которые участвуют в процессе формирования костной ткани. Если этих элементов в организме достаточно, кости детей растут правильно, а для взрослых это отличная профилактика остеопороза, сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: здоровье
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