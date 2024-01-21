Брокколи помогают сохранить здоровье, утверждает эксперт

По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Зотовой, брокколи улучшает метаболизм человека за счет большого количества клетчатки. Способствует профилактике атеросклероза и препятствует росту раковых клеток. Содержащееся в капусте вещество глюкорафанин помогает повысить систему естественных защитных функций организма.

Зеленый овощ – рекордсмен по содержанию витамина С, поэтому обладает выраженными противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. В его составе много витаминов А, D и Е, фолиевой кислоты. Брокколи важно добавлять в рацион питания детей и взрослых. В капусте содержатся кальций, фосфор и магний, которые участвуют в процессе формирования костной ткани. Если этих элементов в организме достаточно, кости детей растут правильно, а для взрослых это отличная профилактика остеопороза, сообщает Тюменская область сегодня.