О плюсах и минусах теплиц из поликарбоната рассказали тюменцам

- При покупке поликарбоната для теплицы в первую очередь обращайте внимание на его толщину. От этого зависят долговечность и теплоизоляционные свойства теплицы. Чаще всего используется 4, 6, 8 и 10 мм. Тут важна и плотность материала. Чем она выше, тем устойчивее поликарбонат к различным воздействиям, следовательно, прослужит он дольше. Если от надавливания на материале останутся вмятины, это материал с малой плотностью. Покупать его, даже если он стоит дешево, точно не стоит. Выбирайте поликарбонат с солнцезащитным УФ-слоем. Эта сторона листа при монтаже теплицы должна располагаться вверху, иначе материал быстро разрушится, - рассказал дачник Иван Нилов.

Он рекомендует обращать внимание на края листа. Обрезанные края указывают на то, что материал был произведен на плохом оборудовании. У качественного поликарбоната края должны быть запаяны или звавальцованы. Еще одна ошибка, которая может привести к проблемам с поликарбонатной теплицей – непрофессиональный монтаж, сообщает КП-Тюмень.