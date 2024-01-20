Тюменцам напомнили о дачных работах, которые можно выполнять в январе

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области рекомендуют в январе накидать снега в теплицу. Эта процедура необходима для того, чтобы не было пересыхания земли. Если этого не сделать, то могут погибнуть полезные микроорганизмы, находящиеся в почве. А также это приведет к снижению урожайности и плодородию почвы. Один из положительных моментов, весной при таянии снега почва в теплице напитается влагой.

В январе следует также осмотреть заготовленные корни и луковицы цветочных, которые ждут весны. Если в месте хранения слишком тепло или сыро, к времени посадок они могут загнить или прорасти.

В январе можно начинать готовить емкости для будущей рассады и землю. Землю следует обработать от вредителей и грибков. Дезинфекцию можно проводить перекисью водорода. Для обработки берут аптечный 3-х процентный раствор, расход препарата на литр воды составляет 3-4 столовые ложки. Землю обрабатывают за 1-2 дня до посева, сообщает АиФ-Тюмень.