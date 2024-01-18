Тюменские бойцы получили дрон для вывода поврежденной техники с поля боя

Дрон-разведчик передали тюменским бойцам на передовой, с его помощью военнослужащие ремонтно- эвакуационного батальона смогут безопасно вывести поврежденную технику с линии соприкосновения, сообщает информцентр правительства ТО.
Помимо дрона, в подразделение доставлены наборы инструментов, посылки с теплыми вещами и продуктами от тюменского отделения Союза женщин России.
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