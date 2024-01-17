Тюменцев приглашают в лабораторию креативных компетенций

"Лаборатория креативных компетенций" – это 12 бесплатных интенсивов на актуальные темы, которые пройдут в течение года. В каждом курсе – по 5 мастер-классов от профессионалов высокого уровня.
Возможность повысить мастерство, овладеть ценными навыками и создать творческие союзы предлагает Центр поддержки вокального искусства и культурного развития имени С.Г. Нестеренко. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Первый интенсив – "Мастерство публичных выступлений" – стартует 22 января.
Присоединиться к нему можно:
• очно в Москве (проезд и проживание оплачивается участниками самостоятельно);
• в прямых эфирах на популярных интернет-площадках;
• заочно – смотрите записи мастер-классов без ограничения по времени.
Темы следующих курсов: техника речи, искусство стиля, актерское мастерство, вокальное мастерство, литературное творчество, подкастинг, режиссура, креативные технологии для бизнеса, продюсирование творческих проектов, оперное искусство, сторителлинг.
Информация о календарных датах мастер-классов, спикерах, трансляциях размещается на сайте и в верифицированных сообществах Нестеренко центра в социальных сетях:ВК, RUTUBE, ДЗЕН, ТЕЛЕГРАМ.
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