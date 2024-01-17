В Тюмени открыли выставку "Спортсмены — герои СВО"

Фото - tyumen.er.ru

Стенды со снимками российских спортсменов, вставших на защиту Родины, разместились в Штабе общественной поддержки в Тюменской области. Проект "Спортсмены — герои СВО" курирует заместитель председателя Госдумы, председатель комиссии Генерального совета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Тюменская область стала третьим регионом, куда прибыла выставка. Она будет интересна широкому кругу, но особенно полезна подрастающему поколению. Зрители узнают имена героев, добившихся успехов в различных видах спорта. Сейчас они сменили спортивную форму на военную и совершают подвиги уже на поле битвы.

▫️Есть на выставке и фотографии двух тюменских героев: Героя России Жумабая Раизова, погибшего на Донбассе 2 сентября 2022 года, и обладателя медали "За отвагу" и медали Жукова Сергея Ваганова, который служит в отдельном штурмовом батальоне "Урал".