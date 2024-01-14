Опасна ли снежная зима для садоводства, рассказала эксперт

Дневные оттепели и ночные заморозки опаснее снежной зимы, считают эксперты. - При наличии большого количества снега верхний его слой превращается в наст — прочную корку, которая не пропускает воздух. Отсутствие кислорода губительно для озимых посадок, — рассказала дачница Мария Данилкина. – Талая вода впитывается в кору, а при ночных заморозках превращается в лед и разрывает ее. Слишком "сырая" почва не пойдет на пользу и весенним посадкам. Растения просто нельзя будет высадить на грядки. Семена и рассада "в болоте" просто сгниют.

Мария Викторовна посоветовала учесть, что по тем грядкам, которые вы подкармливали осенью азотными удобрениями или навозом, или птичьим пометом, нельзя рассыпать по снегу аммиачную селитру. Снег сам по себе содержит соединения азота: в 1 килограмме снега их примерно 7−8 миллиграммов. Можете элементарно перенасытить почву, а это плохо.

Для комфортной зимовки достаточно 60-80 сантиметров снегового слоя. Можно даже специально накидать снег на розы, виноград, гортензии, клубнику, хризантемы и лаванду. А вот у плодовых под тяжестью сугробов могут ломаться ветви, сообщает АиФ-Тюмень.