Первые дни января прошли безаварийно в Уватском районе

В Уватском районе привлечены дополнительные силы для очистки дорог от снега, а также выделены дополнительные мусоровозы для вывоза твердых коммунальных отходов, пояснил говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Было принято решение привлечь к уборке снега дополнительные силы ДРСУ-6. В районе расчищают дороги и тротуары, а также дополнительно, вне графика, в деревнях и селах приступили к работе 3 мусоровоза.

Особое внимание в зимние месяцы уделяется системе теплоснабжения. Район большой, но все теплосети выдержали холода. Котельные работают в плановом режиме. Случались обращения жителей различных сел по поводу перебоев в водоснабжении, но специалисты коммунальной службы старались быстро исправить ситуацию, сообщили в пресс-службе администрации Уватского района.