Тюменской девочке подарили батут депутаты Тюменской облдумы

Благодаря "Елке желаний" исполнилось желание юной Полины из Тюмени.

Как рассказали в Тюменской облдуме, девочка пробует себя в разных видах спорта и поэтому загадала под Новый год детский батут. Шарик с ее желанием попал к депутатам Александру Зеленскому и Дмитрию Плотникову. "Теперь у Полины есть свой батут. Для девочки радость, а для родителей возможность с помощью спортивного снаряда укрепить мышцы ребенка", - отмечают организаторы акции.

"Елка желаний" стала доброй предновогодней традицией, когда каждый желающий может подарить радость и ощущение волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Долгожданные подарки получили уже тысячи детей по всей России, сообщает Тюменская линия.