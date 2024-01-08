Новые передвижные комплексы фотовидеофиксации появятся в Тюменской области

В Тюменской области в 2024 году появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые помогают снижать дорожную аварийность на федеральных трассах.

На первом этапе планируется закупить 15 новых приборов, а в перспективе 30 в течение года, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С нового, 2024-го года в полном объему заработали 5 комплексов "КордонПро", которые в 2023-м году работали в тестовом режиме. Каждое 7-е нарушение, которое они выявляют – опасный выезд на встречную полосу на участках, где это запрещено дорожными знаками.

Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что возможности умных приборов выявлять подобные нарушения помогут снизить аварийность на трассах по причине нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу, которая характеризуется самыми тяжелыми последствиями из всех видов ДТП.