Серый от пыли тюль может стать белоснежным

Кислородные отбеливатели, перекись водорода с нашатырным спиртом, обычная белизна либо разрушают капрон или дают желтые пятна.

- Очищаю тюль от грязи смесью стакана файри с тремя столовыми ложками морской соли, замачиваю на 12 часов. Затем прополаскиваю, чтобы сбить пену, и забрасываю в стиралку на деликатный режим. Перед этим не забудьте снять крючки, - поделилась своими секретами стирки домохозяйка Марина Саранчина.

Стирать она советует гелями. В отличие от порошков, они полностью растворяются в прохладной воде, не оставляя пятен и разводов на тюле, сообщает Мегатюмень.