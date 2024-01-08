Серый от пыли тюль может стать белоснежным

14:36 08 января 2024
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Кислородные отбеливатели, перекись водорода с нашатырным спиртом, обычная белизна либо разрушают капрон или дают желтые пятна.

- Очищаю тюль от грязи смесью стакана файри с тремя столовыми ложками морской соли, замачиваю на 12 часов. Затем прополаскиваю, чтобы сбить пену, и забрасываю в стиралку на деликатный режим. Перед этим не забудьте снять крючки, - поделилась своими секретами стирки домохозяйка Марина Саранчина.

Стирать она советует гелями. В отличие от порошков, они полностью растворяются в прохладной воде, не оставляя пятен и разводов на тюле, сообщает Мегатюмень.

Теги: советы
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