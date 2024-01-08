Об использовании хвои в садоводстве рассказала агроном

Какую пользу приносит хвоя, рассказывает агроном филиала Россельхозцентр по Тюменской области Анастасия Проскурина.

Соберите в пакет иголки и сохраните их. Весной на приусадебном участке рассыпьте иголки под ягодами, кустарниками, плодовыми деревьями. Благодаря мульче влага надолго сохраняется в почве, что позволяет сократить частоту поливов. Это отличный выход для людей, которые не могут уделять даче достаточно времени.

Сосновые иголки хорошо защищают растения от сорняков, необходимость рыхлить междурядья тоже сводится к минимуму. Хвоя на поверхности почвы перегнивает очень медленно. Поэтому осенью после сбора урожая ее убирают с грядок и отправляют в компостную кучу.

Стоит не забывать, хвоя подкисляет почву, поэтому при перекопке грядок нужно добавить к почве древесную золу (0,5 л на 1 кв.м). Вместо золы можно использовать мел, известь, сообщает АиФ-Тюмень.