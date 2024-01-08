Как определить теплопотери дома без тепловизора, объяснил эксперт

- Утечки тепла обозначаются инеем, от этих мест веет холодом. Искать теплопотери надо примерно при - 20 градусах, иначе можно упустить. Влажные откосы говорят о потере тепла в примыканиях окна. Проблемы с вентиляцией, которая нагоняет холодный воздух с улицы. Это может быть существенной проблемой. Выход тепла через крышу отчетливо просматривается участками растаявшего снега, на стенах – сырыми пятнами. Эти проблемы видны без спецтехники, - рассказал работник коммунальной службы Дмитрий Вахов.

По его словам, энергоаудит заказывать нужно тогда, когда вы покупаете у застройщика дом, чтобы определить недочеты утепления стен и крыши, чтобы увидеть мостики холода. По ним не только уходит тепло, но и образуется конденсат, а в будущем может появиться и грибок, сообщает КП-Тюмень.