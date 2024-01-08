Можно ли делать шумный ремонт в праздничные дни

Длительные выходные — подходящее время, чтобы закончить затянувшийся ремонт или начать новый. Однако не все знают, что есть специальные часы, в которые шуметь в жилых помещениях нельзя, рассказал мастер тюменской бригады Алексей Сухов.

— Важно помнить, что закон ограничивает проведение ремонтных работ в выходные и праздничные дни. Поэтому с 30 декабря по 8 января включительно необходимо руководствоваться более жесткими правилами, нежели в обычные будние дни. Шуметь можно с 9:00 до 13:00, а также с 15:00 до 22:00. Тогда как в будни это время увеличивается на час.

Придется учитывать не только ночное время, но и "тихий час" — с 13:00 до 15:00. Он неизменен как в будни, так и в праздники.

Исключение составила новогодняя ночь. С 31 декабря на 1 января разрешали шуметь аж до 4 утра, в этот период закон сделал послабление.

Физлицам придется заплатить за шум в неположенное время 1-2 тысячи рублей, должностным лицам эта сумма увеличена до 10-20 тысяч, а юридическим лицам нарушение обойдется в 50-200 тысяч рублей, сообщает Вслух.ру.