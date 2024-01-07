Итоги года подвели юные автоинспекторы

Юные инспекторы движения Тюменской области подвели итоги деятельности в юбилейном для движения ЮИД году. В 2023-м году Всероссийскому движению ЮИД исполнилось 50 лет.

В регионе более 6 тысяч школьников участвуют в движении ЮИД, это более чем на 500 ребят больше, чем раньше. В ушедшем году юные инспекторы движения во всех городах и районах области провели более 500 акций и мероприятий по безопасности дорожного движения. В Тюмени впервые прошла профильная смена ЮИД, в которой приняли участие подростки из объединения "Детский дорожный дозор" отрядов мэра. В 2024-м году Правительство региона подготовило для юидовцев подарок: на средства Государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области" будут приобретены 120 комплектов новой формы ЮИД для участия в мероприятиях, в том числе всероссийского масштаба, где наши юидовцы неизменно занимают призовые места, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.