В Голышмановской детской школе искусств состоялся проект "Давай научу"

Несколько месяцев воспитанники ДШИ обучали своих родителей играть на музыкальных инструментах, петь, рисовать, танцевать. Всего - более пятидесяти участников. Они выступали в финальном мероприятии "Семейная гостиная". Олжас Беккожинов со своей мамой Мариной сыграли на баяне "Прелюдию" Александра Доренского. После выступления он рассказал: "Мама - способная ученица. Она много репетировала, играла без остановки. Ей бы только ноты выучить, аккорды она играла наизусть, по памяти. Я читаю ноты, затем играю и только потом запоминаю. Думаю, мы будем участвовать в таких проектах и в дальнейшем".

Юную пианистку Аню Кошелеву в проекте поддержали родители. Они играли на фортепиано и гитаре мелодию Микаэля Таривердиева "Маленький принц". И если папа Андрей на гитаре играет давно, то Наталья за пианино села впервые.

По мнению председателя комитета по спорту, молодежной политике и культуре Голышмановского округа Николая Цибуцинина, проект "Давай научу" многогранен. Он решает несколько задач. Прежде всего - профориентационную.

Проект "Давай научу" продолжится в следующем году, сообщает КП-Тюмень.