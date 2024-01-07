Путешественникам в Вагайском районе предлагают посмотреть достопримечательности

Посмотреть холм Ермака, церковь Иоанна Богослова, 300-летние ивы и многое другое могут путешественники в Вагайском районе.

"Есть, на что посмотреть. Ранее мы разрабатывали список "Семь чудес Вагайского района". Можно проехаться посмотреть на эти места. Одно из них — территория, где погиб казачий атаман Ермак Тимофеевич. Есть холм, где установлен памятный камень, стоит крест. Здесь возведена часовня. Место знаменитое, в нем собираются казаки, проводят свои праздники. Рядом лес, озера. Также можно посетить одно из больших озер - Большой Уват. Оно, конечно, находится на труднодоступной территории, но место очень красивое. Туда можно приехать, порыбачить. Красота неимоверная", — поделился глава Вагайского района.

В с. Большой Карагай находятся 20 ив, которым более 300 лет. Есть места поклонений. Возле д. Баишевская расположены священные захоронения, куда ездят мусульмане даже из других государств. В самом Вагае стоит церковь Иоанна Богослова, которой в 2024 году исполняется 245 лет, сообщает Тюменская линия.