Фотопроект о пути к цели создали тюмецы

Тюменцы подвели итоги 2023-го — рассказали, о чем мечтают и каких целей достигли. Их путь изображен на фотоснимках, где каждый шаг — это один из этапов к достижению цели. В фотопроекте поучаствовал режиссер, руководитель театральной лаборатории "Артланта" и обладатель двух гран-при Областного фестиваля "Студенческая весна" Петр Юнкер.

В проекте приняли участие тюменцы — участники Областного фестиваля "Студенческая весна". Снимки историй успеха молодых людей можно увидеть в официальном сообществе "Студенческая весна / Тюмень" во "ВКонтакте".

"Я всегда мечтал создать автоэтнографической спектакль о социальных проблемах коренного народа Севера — хантах. Поэтому стал идти к своей цели: собирать материал по теме, беседовать с представителями этноса и создавать авторскую драматургию. Каждый день я стараюсь делать все, чтобы приблизиться к мечте. Иногда это трудно, но я не останавливаюс"ь, — рассказал редакции Moi-portal.ru Петр Юнкер.

Фотопроект "Шаги к успеху" приурочен к новогоднему проекту "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области, сообщает Мой-портал.ру.

"Мы хотим показать, как важно идти к намеченной цели — не забывать мечтать и не останавливаться на достигнутом. При этом не стоит торопиться — лучше двигаться постепенно, маленькими шажками", — поделилась руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.