Для чего рекомендуют строить планы на жизнь

Психологи уверены, что положительный эффект от планирования будет в любом случае.

– Планирование даст опору и желаемую картину будущего – ту, к которой стоит стремиться. Если ее не будет – теряется и сам смысл жизни. Поэтому подводить итоги уходящего года и планировать следующий даже во время кажущегося хаоса более чем необходимо, – уверена психотерапевт Людмила Вапнярчук.

Планы на следующий год дают дополнительную мотивацию и силы. Если запланировать отпуск в какой-то определенный месяц, то пойдет подготовка к этому событию, будут притягиваться нужные ресурсы. Кроме того, при запланированных событиях легче выстраивать ритм и образ жизни, сообщает Тюменская область сегодня.