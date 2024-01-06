Тюменские автоинспекторы сконцентрируются на безопасности детей

В год Семьи сотрудники Госавтоинспекции совместно педагогами школ и воспитателями детских садов проведут челленджи и фотоконкурсы в социальных сетях, направленные на формирование позитивного поведения на дорогах детей и родителей: "Я езжу в автокресле!", "Соблюдаем ПДД", "Родитель – водитель", "Автомама", "Папа за рулем!". "Учим детей ПДД".

Планируется, что в этих мероприятиях примут участие десятки тысяч тюменских семей. В рамках Государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области" будет изготовлена инфографика и видеоролики по безопасности на дорогах для размещения в семейных и родительских чатах.

Руководители подразделений Госавтоинспекции региона примут участие в родительских собраниях в образовательных учреждениях, в том числе в онлайн-формате, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.