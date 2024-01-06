Валяная обувь не только теплая, но и обладает лечебным эффектом

Валяную обувь из натуральной овечьей шерсти носят ради тепла, но некоторые выбирают ради лечебного эффекта.

- В овечьей шерсти есть натуральный животный воск. По-научному, ланолин. На его основе изготавливаются лечебные мази и кремы. Ну, а при ношении валенок наши ноги соприкасаются с натуральным ланолином. Он обладает успокаивающим действием при ревматических, суставных и мышечных болях. Сухое тепло овечьей шерсти оказывает противовоспалительное и согревающее действие. Валенки помогают сохранять здоровье многим поколениям в нашем русском климате, - поделился Матвей Денисов, носитель пимов с 40-летним стажем.

Для лечебного эффекта валенки лучше носить на босу ногу. Оказывается, трение стопы о шерсть создает электростатическое поле. Это ощутимо улучшает циркуляцию крови. В тренде сейчас однотонные модели без обильного декора, страз и вышивок. Необязательно носить валенки только нейтральных цветов, сообщает КП-Тюмень.