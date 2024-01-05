Врач рассказала, сколько бургеров можно съесть

Гамбургеры, пицца и фри содержат массу насыщенных жиров, соли и сахара. Кроме того, они очень богаты калориями, но полезных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка, там практически нет.

Как рассказала врач-терапевт тюменской Областной больницы №14 Татьяна Селиванова, постоянное потребление фастфуда может привести к различным проблемам со здоровьем.

"Употребление большого количества насыщенных жиров может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, повысить уровень холестерина в крови и привести к ожирению. Высокий уровень соли в фастфудах может привести к повышенному давлению и возможным проблемам с почками, - пояснила Татьяна Викторовна. - Кроме того, избыток сахара в продуктах фастфуда может - Кроме того, избыток сахара в продуктах фастфуда может способствовать развитию диабета и других проблем с обменом веществ".

Доктор рекомендуют ограничивать потребление фастфуда и предпочитать более здоровые варианты питания, такие как фрукты, овощи, нежирные молочные продукты, белое мясо, рыбу и злаки. Правильное питание, богатое питательными веществами, важно для поддержания здоровья и предотвращения различных заболеваний, сообщает Вслух.ру.