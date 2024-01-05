Тюменская молодежь создала ролик благодарности сотрудникам сферы обслуживания

В интернете появился видеоролик "Говорим спасибо" от лидеров молодежи и активистов. Тюменцы поздравили работников почты, продавцов в продуктовых магазинах, сотрудников кофеен и кондукторов.

Активисты выразили благодарность тем, кто ежедневно трудится для благоустройства города и создания комфортных условий для жителей Тюмени: продавец в торговом ларьке на пешеходной улице Дзержинского, сотрудник дорожной службы и другие. Ролик "Говорим спасибо" приурочен к новогодней кампании "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области, сообщает Мой-портал.ру.

— Сотрудников сферы обслуживания мы видим каждый день. Именно они помогают нам приобрести нужный товар, забрать посылку, сделать все для того, чтобы на улицах города было чисто и безопасно — они создают настроение. За это мы их искренне благодарим, — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.