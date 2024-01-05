Новогодней елке можно продлить жизнь, высадив на участке

Что нужно знать дачникам, которые решили, что в следующий новый год будут водить хороводы вокруг своей елки, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

– Если вы только собираетесь высадить на своем участке хвойную красавицу, то не располагайте ее близко к дому, чтобы корни растущего дерева не разрушали фундамент. Хвойные не требовательны в уходе, достаточно полива и подкормки 1-2 раза за сезон удобрениями для хвойных растений, – рассказала эксперт.

Чтобы растения не вытягивались и имели пышную форму, молодые посадки можно формировать весной. Для этого молодые приросты (их называют свечками) примерно на 1/2 высоты выламываем вручную. Только так, обрезать нельзя, чтобы не повредить хвоинки. Это будет сдерживать рост побегов и послужит формированию пышной кроны. Взрослое хвойное дерево потребляет много питания из почвы, именно поэтому высаживать рядом с ним культурные растения не рекомендуется, сообщает Тюменская область сегодня.