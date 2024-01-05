Тюменцы могут поучаствовать в святочных гаданиях

7 января в 17:00 пройдут святочные гадания в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24). Гостей ждут народные девичьи и женские игры и гадание на суженого, рассказала хозяйка Музея тюменских историй Оксана Усманова.
"На встрече будут традиционные народные подблюдные песни. Их исполнит Ольга Лапчинская и вокальная группа. В гаданиях используются кольца, свечи, бобы. Будем дуть на воду, кидать валенок. Загадывать желания на украшения — их нужно принести с собой, желательно иметь на себе любимое украшение. Будет загадочно, таинственно и немного страшно", — пояснила Оксана.
Стоимость участия в мероприятии — 600 руб. с человека. Необходима предварительная запись по телефону +7 (912) 925-69-29, сообщает Тюменская линия.
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