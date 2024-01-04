Мастерица из Тюмени побывала на фестивале в Екатеринбурге

В Екатеринбурге декабрьском фестивале "Иван-да-Марья" побывала Вероника Чикишева из Тюмени - мастер по традиционному костюму и кубовой набойке ткани.

Вероника увлеклась традиционной культурой в 28 лет, попав в народный ансамбль. Уже больше десяти лет она занимается любимым делом и мастерит традиционные костюмы Тобольской губернии.

Женщина освоила старинный способ окрашивания и декорирования тканей — кубовую набойку. А еще мастерица шьет на заказ наряды для музеев и фольклорных групп.

На фестивале "Иван-да-Марья" Вероника Чикишева познакомила гостей со своим творчеством. Созданные ею платки и палантины пользовались большим спросом, сообщает Ирина Тарасенко, мастер по традиционной кукле (г. Ишим).