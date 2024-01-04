О тонкостях оплаты за ЖКУ рассказали тюменцам

Если в квартире никто не живет, счет за коммунальные услуги будет приходить ежемесячно – оплата за ЖКУ входит в перечень обязательных платежей. За что нужно платить и где требовать перерасчет, если ваши квадратные метры пустуют, рассказал руководитель "Тюменского расчетно-информационного центра" (ТРИЦ) Олег Туровинин.

Даже при отсутствии жильцов в квартире при наличии приборов учета нужно подавать показания за воду и электричество в любом случае, даже если они нулевые.

В противном случае с начала третьего месяца начисления пойдут по среднему показателю счетчиков, а затем и по нормативу. Если в помещении никто не зарегистрирован, то начисление производится на собственников.

– Выход опять тот же - наличие индивидуального прибора учета и ежемесячная передача показаний, даже если они не меняются, – объясняет он. – Что касается норматива, то он чаще выше фактического потребления. Например, по воде в Тюмени при полном благоустройстве норматив на 1 человека составляет: холодная вода - 4,78 м3, горячая вода - 3,8 м3.

Отопление при отсутствии поквартирных счетчиков считается исходя из показаний общедомового прибора учета (так происходит в большинстве городских многоэтажек). Тепловая энергия, содержание и ремонт жилья начисляются в независимости от проживания граждан, сообщает Тюменская область сегодня.

Пересчитать сумму можно за вывоз бытовых отходов, уверяет адвокат Олеся Евсеева.

– Необходимое условие – временное отсутствие потребителя более пяти полных календарных дней. Для того чтобы произвести перерасчет, необходимо подать заявление и подтверждающие отсутствие документы: копии командировочного удостоверения, путевки, проездных билетов и тому подобное, – объясняет она.