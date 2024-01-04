Промышленное производство в Тюменском районе выросло наполовину

Товары Тюменского района в настоящее время конкурентноспособны и имеют потенциал для развития. За последние пять лет объем промышленного производства в Тюменском районе вырос больше, чем на 50 % и составил более 100 млрд. руб.

За прошлый год оборот промышленных предприятий составил 26 миллиардов рублей. Предприятия строительной индустрии занимают лидирующие позиции в выработке кирпича, керамзита, сухих строительных смесей. В числе предприятий-лидеров региона в промышленной сфере: "Стеклотех" - единственное высокотехнологическое предприятие по производству стеклотары в УрФО (310 млн. бутылок в год); "Сибжилстрой" - единственный завод по производству цементно-стружечных плит в УрФО; "Винзилинский завод керамических стеновых материалов" - лидер в производстве керамического кирпича в Тюменской области (60 млн. кирпичей в год); "Сибнефтемаш" - входит в группу ГМС – одного из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства; "Стальмост" - принимает участие в крупнейших стройках области, поставляет продукцию по всей России и на экспорт (40 тыс. тонн металлоконструкций); "Пышмаавтодор" - один из лидеров дорожной отрасли в Тюменской области (его мощности позволяют вводить в строй до 100 км автодорог в год); Филиал ООО "ЛЛК-Интернешнл" - технологический лидер в разработке и производстве индустриальных продуктов (ежегодно производит около 50 тыс. тонн масел мирового уровня качества).В целом Тюменский район занимает вторую позицию по объемам промышленного производства в регионе (после нефтедобывающего Уватского района), сообщает пресс-служба Тюменского района.