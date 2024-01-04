Фильм о новогодних приключениях собак покажут тюменцам

Фильм "Елки лохматые" покажут в Специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84/1) 5 января в 11:00. К показу предлагается специальная версия фильма, которая имеет дополнительную звуковую дорожку с тифлокомментариями – словесными пояснениями к видеоряду фильма.

С их помощью просмотр фильма становится более понятным и комфортным не только для незрячих людей, но и для тех, кто не имеет проблем со зрением. Тифлокомментарии не мешают тем, кто видит, и помогают тем, кто не видит.

По сюжету, хозяйка собак Пирата и Йоко – самарская девочка Настя – улетает с бабушкой в Санкт-Петербург, оставляя питомцев в отеле для животных. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец-то почувствовать себя "человеком" – есть сколько угодно, играть без устали и спать на хозяйской кровати.

"Этот комедийный фильм предназначен для семейного просмотра, его слоган "Все, как у людей!". Приходите в наш тифло-кинозал "Доступное кино" посмотреть или пересмотреть этот фильм, вышедший на экраны в 2014 году, за хорошим новогодним настроением!" - пригласили библиотекари, сообщает Тюменская линия.